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“مدني نجران” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاستمرار هطول الأمطار على المنطقة

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“مدني نجران” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاستمرار هطول الأمطار على المنطقة

“مدني نجران” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاستمرار هطول الأمطار على المنطقة
http://almnatiq.net/?p=850155
المناطق - نجران

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير لتوقعات استمرار هطول الأمطار على المنطقة.
ودعت المديرية إلى اﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة والحذر والانتباه في أثناء قيادة المركبات وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.
وشددت في الوقت نفسه على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني : www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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