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ضبط “حلاق” يمارس مهنة الحلاقة في محل بنشر بمحافظة الدلم

ضبط “حلاق” يمارس مهنة الحلاقة في محل بنشر بمحافظة الدلم
http://almnatiq.net/?p=850158
الدلم - أشرف العصيمي
ضبطت بلدية محافظة الدلم “حلاق” يمارس مهنة الحلاقة في محل بنشر .

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، وإحالة الموضوع  للجهات الأمنية لإجراء اللازم.

الجدير بالذكر ان خبراء الصحة حذروا من الأمراض المعدية التى تنتشر من خلال الحلاقين كفيروس كورونا بسبب استخدام أشخاص كثيرين، مما يسهل انتقال العدوى،
كما يعتبر احضار الحلاقين في هذه الفترة امر مخالف للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد .

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