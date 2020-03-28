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التجارة تداهم مستودع لتخزين كميات كبيرة من ” البيض” بحفرالباطن

التجارة تداهم مستودع لتخزين كميات كبيرة من ” البيض” بحفرالباطن

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الهلال الأحمر السعودي يطلق برنامجا تدريبيا لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد

الهلال الأحمر السعودي يطلق برنامجا تدريبيا لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد

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بلدية البكيرية ترفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية

بلدية البكيرية ترفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية

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القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة تواصل تطبيق أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا

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ناصر بن سعيد إلى رحمة الله

ناصر بن سعيد إلى رحمة الله
http://almnatiq.net/?p=850162
المناطق - الباحة
انتقل إلى رحمة الله  اليوم السبت الأستاذ ناصر بن سعيد الغامدي أحد أعيان مدينة الباحة وستكون الصلاة على الفقيد بعد عصر يوم غد الأحد بمقبرة الظفير بجوار متوسطة التوفيق، والأستاذ ناصر الغامدي اشتغل ردحا من الزمن معلما للمرحلة الابتدائية ومديرا للبنك الفرنسي ومديراً للعلاقات العامة بمستشفى الملك فهد بالباحة ومديرا لمكتب صحيفة اليوم،
وخدم المنطقة إعلاميا من خلال الأخبار والاستطلاعات الصحفية، وعُرف عن الفقيد علاقاته الاجتماعية الواسعة واهتمامه بالجوانب الثقافية.
 ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده  بواسع رحمته  وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

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