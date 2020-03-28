ناصر بن سعيد إلى رحمة الله

المناطق - الباحة

انتقل إلى رحمة الله اليوم السبت الأستاذ ناصر بن سعيد الغامدي أحد أعيان مدينة الباحة وستكون الصلاة على الفقيد بعد عصر يوم غد الأحد بمقبرة الظفير بجوار متوسطة التوفيق، والأستاذ ناصر الغامدي اشتغل ردحا من الزمن معلما للمرحلة الابتدائية ومديرا للبنك الفرنسي ومديراً للعلاقات العامة بمستشفى الملك فهد بالباحة ومديرا لمكتب صحيفة اليوم،

وخدم المنطقة إعلاميا من خلال الأخبار والاستطلاعات الصحفية، وعُرف عن الفقيد علاقاته الاجتماعية الواسعة واهتمامه بالجوانب الثقافية.

ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون