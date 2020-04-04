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تعليم البكيرية يطلق حزمة من البرامج التدريبية عن بعد ..غدًا الأحد

تعليم البكيرية يطلق حزمة من البرامج التدريبية عن بعد ..غدًا الأحد

منطقة القصيم
ناصر بن سعيد إلى رحمة الله

ناصر بن سعيد إلى رحمة الله

مجتمع المناطق
ضبط “حلاق” يمارس مهنة الحلاقة في محل بنشر بمحافظة الدلم

ضبط “حلاق” يمارس مهنة الحلاقة في محل بنشر بمحافظة الدلم

منطقة الرياض
“مدني نجران” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاستمرار هطول الأمطار على المنطقة

“مدني نجران” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاستمرار هطول الأمطار على المنطقة

منطقة نجران

تعليم البكيرية يطلق حزمة من البرامج التدريبية عن بعد ..غدًا الأحد

تعليم البكيرية يطلق حزمة من البرامج التدريبية عن بعد ..غدًا الأحد
http://almnatiq.net/?p=850165
البكيرية - محمد المسلم

تطلق إدارة التعليم بمحافظة البكيرية ممثلة بقسم التدريب التربوي والابتعاث يوم غدٍ الأحد حزمة من البرامج التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالإدارة عن بعد.

وأوضح رئيس قسم التدريب التربوي والابتعاث الأستاذ محمد بن صالح الزبن أن قسم التدريب التربوي (بنين-بنات) يطلق هذه الخطة للتطوير المهني “التدريب الالكتروني عن بعد” يوم غدٍ الأحد بحزمة من البرامج التدريبية، وتستهدف شاغالي وشاغلات الوظائف التعليمية ،وبين  “الزبن” أن هذه البرامج ستنطلق  عبر منصة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الالكتروني وتتضمن 27 برنامجًا تدريبيًا ، وتمتد على مدى ثلاثة أسابيع، وتهدف الدورات والبرامج التدريبية لتطوير عمليات التعليم ورفع المحصلة والقدرات الخاصة لمعلمي ومعلمات الإدارة في أداء مهامهم المهنية والرقي بالعملية التعليمية ، داعياً الجميع إلى الاطلاع على البرامج التدريبية واختيار المناسب لهم عبر الكود المرسل لكل برنامج .

 

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