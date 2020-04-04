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القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة تواصل تطبيق أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا

القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة تواصل تطبيق أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا

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القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة تواصل تطبيق أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا

القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة تواصل تطبيق أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=850170
المناطق - المدينة المنورة

تواصل جميع القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة تنفيذ أمر منع التجول على مدى 24 ساعة يومياً في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقاً مما توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وشملت أعمال القطاعات الأمنية الطرق الرئيسة ومداخل الأحياء والتقاطعات والميادين, بالإضافة إلى متابعة تنفيذ منع الدخول والخروج من المدينة المنورة والتنقل بين المناطق عبر مركز الضبط الأمني بطريق الهجرة ومركز الضبط الأمني بطريق ينبع ومركز الضبط الأمني بطريق تبوك ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم السريع ومركز الضبط الأمني بطريق القصيم القديم.
وشهدت جميع الطرق الرئيسة وشوارع المدينة المنورة خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين منذ بدء ساعات المنع ما يدلل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” بتنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لاحتوائه والحد من انتشاره.

 

 

 

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