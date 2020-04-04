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بلدية البكيرية ترفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية

بلدية البكيرية ترفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية

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بلدية البكيرية ترفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية

بلدية البكيرية ترفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية
http://almnatiq.net/?p=850176
البكيرية - محمد المسلم

انطلقت الحملة الثانية للنظافة المكثفة التي شملت الأحياء والمخططات السكنية والمداخل الرئيسية لمحافظة البكيرية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين وإزالة مظاهر التلوث البصري ضمن الحملة التي وجهها  أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي بإطلاق مبادرة هي الأولى والأكبر من نوعها لمعالجة التشوه البصري عبر تشكل (3) فرق رئيسية مدعومة بمعدات ثقيلة وكوادر بشرية من كافة بلديات القصيم للعمل المكثف على عدة مراحل تشمل مدن ومحافظات منطقة القصيم.

وأوضح رئيس بلدية البكيرية الأستاذ يوسف بن عبدالله الخليفة أن انطلاق المرحلة الثانية للحملة بمحافظة البكيرية لتكثيف الجهود الذاتية لكافة أجهزة القطاع البلدي داخل المنطقة بعمل مركزي يشمل المسح المرحلي لتخليص المنطقة من الأنقاض والمخلفات الصلبة، ومعالجة مظاهر التلوث البصري أولوية قصوى لكافة القطاعات البلدية على مستوى منطقة القصيم وبإشراف أمانة منطقة القصيم ووفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي على أهمية العمل السريع على معالجة مظاهر التشوهات البصرية  داخل المناطق الحضرية عبر المعايير المحددة في هذا الجانب ويتم الاستفادة من أعمال رفع الأنقاض في أعمال ردم المستنقعات وتدعيم البنية التحتية لعدد من المشاريع وفق إشراف هندسي وبيئي متخصص.

 

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