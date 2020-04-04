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الهلال الأحمر السعودي يطلق برنامجا تدريبيا لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد

الهلال الأحمر السعودي يطلق برنامجا تدريبيا لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد

منطقة جازان
بلدية البكيرية ترفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية

بلدية البكيرية ترفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية

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القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة تواصل تطبيق أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا

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تعليم البكيرية يطلق حزمة من البرامج التدريبية عن بعد ..غدًا الأحد

تعليم البكيرية يطلق حزمة من البرامج التدريبية عن بعد ..غدًا الأحد

منطقة القصيم

الهلال الأحمر السعودي يطلق برنامجا تدريبيا لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد

الهلال الأحمر السعودي يطلق برنامجا تدريبيا لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=850182
جازان - فضة عطيف

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي البرنامج التدريبي مكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الفترة 5-9 أبريل الجاري، وذلك ضمن سلسلة الجهود التوعوية التي تقدمها الهيئة في شتى مناطق المملكة للحد من انتشار الفيروس.

وتستهدف الهيئة من خلال البرنامج رفع استعدادات الممارسين الصحيين والعاملين بالقطاع الصحي باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إتاحة هذا البرنامج لكافة الأفراد في القطاعات الحكومية والخاصة.

ويحصل المتدرب فور اجتياز البرنامج والانتهاء من الدورة على شهادة بشكل تلقائي عبر النظام الالكتروني الخاص بالتدريب، ويمكن للممارسين الصحيين، والمتطوعين  والأفراد للراغبين في المشاركة التسجيل على الرابط الإلكتروني:training.srca.org.sa

ويأتي هذه البرنامج ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الهيئة على المستوى الميداني والإسعافي والتطوعي للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز وسائل الوقاية منه، فضلا عن جهودها التوعوية التي تقدمها عبر كافة الوسائل لرفع الوعي الاجتماعي بمخاطر هذا الفيروس.

وصرح مدير عام إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد السويح، أن الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بُعد ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وأشار الدكتور السويح إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لموظفيها الإداريين والميدانين من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.

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