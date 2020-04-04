صحة نجران تطلق مبادرة “طبيبك في بيتك” عبر تطبيق الواتساب

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أطلقت المديرية العامة للصحة بمنطقة نجران مبادرة “طبيبك في بيتك” لتقديم الاستشارات الطبية في ٢٠ تخصصاً عن بعد عبر تطبيق “الواتساب” ، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد”19″.

وأكد المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان أن المبادرة تأتي امتدادا للمبادرات التي أطلقت مؤخرا باستخدام التطبيقات الذكية لخدمة المرضى والمراجعين في منازلهم مثل الاتصال المرئي و خدمة إعادة صرف الدواء والمكملات الغذائية لمرضى الصحة المنزلية وإعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات الخارجية ،و خدمات إصدار التقارير الطبية.

وأضاف : إن المبادرة تهدف إلى توفير الحل الطبي الملائم للمرضى للاستعاضة به عن الذهاب للمستشفيات إلا للضرورة القصوى ، انطلاقا من الحرص على تقديم الخدمات الاستشارية للمواطنين والمقيمين بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الاستشارات الطبية تشمل جميع التخصصات ومنها أمراض السكري والقلب والأطفال والباطنية والأعصاب والجلدية والسمنة و العظام والعيون والكلى وجراحة المخ والأعصاب وجراحة أورام القولون والمستقيم والجهاز الهضمي والمسالك البولية ، مؤكداَ أن جميع الاستشاريين على أهبة الاستعداد لتلقي الاتصالات وتقديم الاستشارات الطبية الملائمة.