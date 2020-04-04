النيابة تباشر التحقيق مع داهس رجل أمن أثناء تأديته عمله

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كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة بالنيابة، لإجراءات التحقيق مع مواطن قام بدهس رجل أمن أثناء تأدية واجبه الوطني في إحدى نقاط المرور غرب مدينة الرياض ما نتج عنه استشهاده.

وبين المصدر أن جرائم الاعتداء على رجال الأمن أو على أي من متعلقات عملهم أثناء تأديتهم لأعمالهم من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقترنة بظرف مشدّد للمطالبة بعقوبة مغلظة.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح المسؤولية تجاه التعامل مع رجال الأمن، وإبدا التعاون التام معهم، استشعاراً لدورهم في خدمة للدين والمليك والوطن.

وشدَّد المصدر على أن النيابة العامة تتعامل بكل حزم مع أي تجاوز أو إساءة تجاه رجال الأمن، وتطالب بعقوبات مشدَّدة لهذه السلوكيات المجرَّمة.