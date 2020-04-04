احدث الأخبار

النيابة تباشر التحقيق مع داهس رجل أمن أثناء تأديته عمله
أبرز المواد
 صحة نجران تطلق مبادرة “طبيبك في بيتك” عبر تطبيق الواتساب
منطقة نجران
 التجارة تداهم مستودع لتخزين كميات كبيرة من ” البيض” بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
 الهلال الأحمر السعودي يطلق برنامجا تدريبيا لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد
منطقة جازان
 بلدية البكيرية ترفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية
منطقة القصيم
 القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة تواصل تطبيق أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا
منطقة المدينة المنورة
 تعليم البكيرية يطلق حزمة من البرامج التدريبية عن بعد ..غدًا الأحد
منطقة القصيم
 ناصر بن سعيد إلى رحمة الله
مجتمع المناطق
 ضبط “حلاق” يمارس مهنة الحلاقة في محل بنشر بمحافظة الدلم
منطقة الرياض
 “مدني نجران” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاستمرار هطول الأمطار على المنطقة
منطقة نجران
 الصين ترسل 1100 جهاز تنفس لمدينة نيويورك
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تطلع على المؤشرات الإيجابية للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
النيابة تباشر التحقيق مع داهس رجل أمن أثناء تأديته عمله

النيابة تباشر التحقيق مع داهس رجل أمن أثناء تأديته عمله

أبرز المواد
صحة نجران تطلق مبادرة “طبيبك في بيتك” عبر تطبيق الواتساب

صحة نجران تطلق مبادرة “طبيبك في بيتك” عبر تطبيق الواتساب

منطقة نجران
التجارة تداهم مستودع لتخزين كميات كبيرة من ” البيض” بحفرالباطن

التجارة تداهم مستودع لتخزين كميات كبيرة من ” البيض” بحفرالباطن

المنطقة الشرقية
الهلال الأحمر السعودي يطلق برنامجا تدريبيا لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد

الهلال الأحمر السعودي يطلق برنامجا تدريبيا لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد

منطقة جازان

النيابة تباشر التحقيق مع داهس رجل أمن أثناء تأديته عمله

النيابة تباشر التحقيق مع داهس رجل أمن أثناء تأديته عمله
http://almnatiq.net/?p=850195
المناطق - متابعات

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة بالنيابة، لإجراءات التحقيق مع مواطن قام بدهس رجل أمن أثناء تأدية واجبه الوطني في إحدى نقاط المرور غرب مدينة الرياض ما نتج عنه استشهاده.
وبين المصدر أن جرائم الاعتداء على رجال الأمن أو على أي من متعلقات عملهم أثناء تأديتهم لأعمالهم من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقترنة بظرف مشدّد للمطالبة بعقوبة مغلظة.
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح المسؤولية تجاه التعامل مع رجال الأمن، وإبدا التعاون التام معهم، استشعاراً لدورهم في خدمة للدين والمليك والوطن.
وشدَّد المصدر على أن النيابة العامة تتعامل بكل حزم مع أي تجاوز أو إساءة تجاه رجال الأمن، وتطالب بعقوبات مشدَّدة لهذه السلوكيات المجرَّمة.

روابط ذات صلة

ضبط “حلاق” يمارس مهنة الحلاقة في محل بنشر بمحافظة الدلم

ضبط “حلاق” يمارس مهنة الحلاقة في محل بنشر بمحافظة الدلم
الصين ترسل 1100 جهاز تنفس لمدينة نيويورك

الصين ترسل 1100 جهاز تنفس لمدينة نيويورك
لجنة متابعة مستجدات كورونا تطلع على المؤشرات الإيجابية للإجراءات الاحترازية

لجنة متابعة مستجدات كورونا تطلع على المؤشرات الإيجابية للإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*