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تعليم وادي الدواسر يشيد بقرارات خادم الحرمين الشريفين لموظفي القطاع الخاص

تعليم وادي الدواسر يشيد بقرارات خادم الحرمين الشريفين لموظفي القطاع الخاص

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تعليم وادي الدواسر يشيد بقرارات خادم الحرمين الشريفين لموظفي القطاع الخاص

تعليم وادي الدواسر يشيد بقرارات خادم الحرمين الشريفين لموظفي القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=850197
وادي الدواسر - فالح الدوسري

أشاد منسوبو التعليم بمحافظة وادي الدواسر بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- القاضي بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.

وبين الدكتور أحمد العُمري مدير تعليم محافظة وادي الدواسر ان هذه الخطوة تنضم إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التياتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيرا إلى أن من شأن تلكالإجراءات التخفيف من الآثار والأعباء الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة العالمية، الأمر الذي يوازي بين الحفاظعلى سلامة المواطنين والمقيمين واستقرار سوق العمل .

وبين مساعد الشؤون التعليمية بتعليم وادي الدواسر عائض ال مجلي أن القرارات والإجراءات الاجتماعية والاقتصاديةوالصحية التي أعلنت عنها المملكة منذ بداية تفشي وباء كورونا في العالم أسهمت جميعها في حماية المواطن والمقيم علىأرض المملكة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية سوق العمل.

من جانبها أشادت المساعدة للشؤون التعليمية أمل الغنام وذكرت أن ما تقدمة الحكومة في ظل هذه الأزمة يعد عملاً تاريخياًمن حيث شمولية ونوعية الدعم، وأن قطاع الأعمال يقدر عاليا هذا الدعم وهذا التفاعل الذي سيكون له بالغ الأثر في تجاوزتداعيات وباء كورونا واستمرار القطاع الخاص كأحد أهم أذرع اقتصاد الوطني.

وتحدث مدير مكتب تعليم محافظة السليل خلف العمور أن هذا القرار المهم والداعم ليس بمستغرب من حكومة خادم الحرمينالشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث اعتاد قطاع الأعمال على هذا الدعم في كل الظروف، مشيرًا إلى أنهذا الأمر الكريم يأتي في ظل حزمة كبيرة من القرارات والتوجيهات الداعمة لكل قطاعات الدولة، وكذلك للمواطنين والمقيمين.

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