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شرطة الشرقية: القبض على يمني نشر شائعة «نقص السلع»

شرطة الشرقية: القبض على يمني نشر شائعة «نقص السلع»

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شرطة الشرقية: القبض على يمني نشر شائعة «نقص السلع»

شرطة الشرقية: القبض على يمني نشر شائعة «نقص السلع»
http://almnatiq.net/?p=850200
المناطق - الدمام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص تعمد تصوير جزء من الأرفف المفرغة من السلع في أحد المتاجر، والتعليق على ذلك بأنه يشكل نوعاً من الخطورة بغرض الإرجاف ونشر الشائعات بنقص السلع والخدمات، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية ـ بفضلٍ من الله – عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو وافد يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة.

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