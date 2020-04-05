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ترمب: سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة

ترمب: سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة
http://almnatiq.net/?p=850209
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت إنه سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مواجهة الوباء تسير بشكل جيد رغم ارتفاع أعداد الموتى.

وشدد الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة حول تطورات فيروس كورونا في البيت الأبيض، على ضرورة توقف وسائل الإعلام عن الشائعات وإثارة مخاوف المواطنين، وتابع “العالم لم يشهد مثل هذه الظروف منذ زمن بعيد”.

وأعلن أن الإدارة الأميركية طلبت من الشركات المعنية إنتاج 180 مليون قناع طبي، لافتا إلى أن فيروس كورونا ينتشر في مناطق لا يمكن تخيلها.

وقال “لابد أن نتخلص من كورونا للعودة إلى العمل”، لافتا إلى أن هيئة الغذاء والدواء تواصل عملها لإيجاد لقاح للفيروس المستجد.

وأضاف أنه تم توفير أكثر من 4 آلاف جهاز تنفس لنيويورك، وأعلن عن نشر ألف جندي في الولاية لمكافحة كورونا.

وكشف الرئيس الأميركي عن أن بلاده تعمل مع الهند على تزويد الولايات المتحدة بدواء قد يساهم في الحد من آثار الوباء، موضحا أن “نيودلهي وافقت على منحنا كميات من دواء هيدروكلوروكين”.

وأشار ترمب إلى أنه طلب من الكونغرس المزيد من الأموال لمكافحة كورونا، مناشدا الأميركيين بالالتزام بالمنازل لوقف تفشي الجائحة.

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