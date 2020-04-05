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بعد “السبت العصيب”.. ترامب يدفع بآلاف الجنود لمواجهة كورونا

بعد “السبت العصيب”.. ترامب يدفع بآلاف الجنود لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=850215
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن حكومته سترسل آلاف العسكريين إلى الولايات لمساعدتها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب في لقاء يومي مع الصحفيين “سنرسل عددا كبيرا من أفراد الجيش لمد يد المساعدة”.

وتابع أنه يتم إرسال ألف عسكري إلى مدينة نيويورك، من بينهم أطباء عسكريون وممرضون.

وسجلت ولاية نيويورك، التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، السبت 630 وفاة في يوم واحد، في أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 3565، وهو أكبر بكثير من عدد المتوفين في أي ولاية أميركية.

وقال الحاكم أندرو كومو، في مؤتمر صحفي: “لم نصل بعد إلى ذروة” تفشي الوباء، “لكننا نقترب منها”، مشيرا إلى أن الارتفاع كان سريعا خاصة في جزيرة لونغ آيلند.

وإجمالا.. تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة 300 ألف حالة، بالإضافة إلى أكثر من 8100 وفاة، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة التي تُحصي الإصابات على مستوى العالم، ومقرّها بالتيمور، إن هناك 300,915 إصابة مؤكدة على الأقل في الولايات المتحدة، وإن عدد الوفيات بلغ 8162.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب للولايات المتحدة في مواجهة كورونا مشيرا إلى أن إدارته اعتمدت قانون الإنتاج العسكري لمنع تصدير المنتجات الصحية.

ولفت ترامب إلى نيته اعتماد “معايير مختلفة” كل يوم، لمواجهة العدو المتغير، كما كرر رغبته في إنهاء “حالة الإغلاق” في أسرع وقت ممكن.

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