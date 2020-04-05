“ديلاوير”.. انطلاق غواصة نووية أمريكية “في زمن الوباء”

“ديلاوير”.. انطلاق غواصة نووية أمريكية “في زمن الوباء”

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“ديلاوير”.. انطلاق غواصة نووية أمريكية “في زمن الوباء”

“ديلاوير”.. انطلاق غواصة نووية أمريكية “في زمن الوباء”
http://almnatiq.net/?p=850217
المناطق - وكالات

أعلنت البحرية الأميركية، السبت، بدء تشغيل غواصتها الهجومية الثامنة عشر من الجيل الجديد، “يو إس إس ديلاوير”، دون تنظيم حفل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الجيش الأميركي في بيان “رغم إلغاء الحفل التقليدي لأسباب تتعلق بالصحة العامة والقيود المفروضة على التجمعات العامة، تسلّمت البحرية الأميركية يو إس إس ديلاوير إداريا، ووضعتها في الخدمة العادية”.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، السبت، عتبة 300 ألف حالة، بالإضافة إلى أكثر من 8100 وفاة، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز.

ويو إس إس ديلاوير غواصة من فئة “فيرجينيا”، وهو أحدث جيل من الغواصات الهجومية في الأسطول الأميركي، وقد بدأ بناؤها منذ 6 أعوام.

وهي غواصة متعددة المهام تعمل بواسطة الطاقة النووية، وتحمل صواريخ بحر-بر، وقادرة على أداء مهام مراقبة واستطلاع وهجوم.

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