بالأرقام.. الولايات المتحدة تضم ربع مصابي كورونا في العالم

المناطق - وكالات

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة 300 ألف حالة، بالإضافة إلى أكثر من 8100 وفاة، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز، السبت.

وقالت الجامعة التي تُحصي الإصابات على مستوى العالم، ومقرّها بالتيمور، إن هناك 300,915 إصابة مؤكدة على الأقل في الولايات المتحدة، وإن عدد الوفيات بلغ 8162.

وبلغ عدد المصابين في العالم حتى مساء السبت نحو مليون و200 ألف نسمة، مما يعني أن ربع المصابين في العالم يتواجدون في الولايات المتحدة.

وسجلت ولاية نيويورك، التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، 630 وفاة في يوم واحد، في أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 3565، وهو أكبر بكثير من عدد المتوفين في أي ولاية أميركية.

وقال الحاكم أندرو كومو، في مؤتمر صحفي: “لم نصل بعد إلى ذروة” تفشي الوباء، “لكننا نقترب منها”، مشيرا إلى أن الارتفاع كان سريعا خاصة في جزيرة لونغ آيلند.

وكان كومو قد صرح، الجمعة، أن الولاية شهدت أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بفيروس كورونا، عندما سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 562 حالة وفاة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2935.

وحذر حاكم نيويورك من أن الناس ستلقى حتفها في المدى القريب بسبب نقص أجهزة التنفس الصناعي وأسرة المستشفيات، داعيا إلى الدفع بموارد من كل الولايات المتحدة إلى نيويورك لمساعدة الولاية في أزمتها المتنامية.

وفي إفادة يومية عن الأزمة الصحية، قال كومو: “نيويورك في أزمة. ساعدوا نيويورك… ثم تحركوا ذاهبين إلى المكان التالي في وقت يتحرك فيه هذا (المرض) إلى مختلف أنحاء الولايات المتحدة”.

وأضاف “هذه هي الطريقة التي نهزم بها هذا الفيروس اللعين الذي يمضي في مسيرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة”.