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وزير الصحة الأردني: الحدود والمطارات ستبقى مغلقة لما بعد رمضان

وزير الصحة الأردني: الحدود والمطارات ستبقى مغلقة لما بعد رمضان
http://almnatiq.net/?p=850229
المناطق - وكالات

قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر اليوم: إن الحدود والمطارات الأردنية ستبقى مغلقة لما بعد شهر رمضان المبارك وإلى حين السيطرة على الوضع الداخلي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه قراءات أولية والأمور قد تختلف من يوم إلى آخر.
وأضاف الوزير سعد جابر في تصريح صحفي أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عائلات فقط، ما يعني أن الانتقال يكون محليا، مبينا أن الحالات مسيطر عليها بشكل عام وهي متفرقة هنا وهناك، والأعداد الكبيرة بالإصابات كانت لعائلات.
وأوضح أن هناك خطط للفتح التدريجي للعديد من القطاعات، ولكن الأمر يعتمد على عدد الإصابات، ففي حال زادت الإصابات سيزداد الإغلاق، وفي حال قلت ستقل الإجراءات.

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