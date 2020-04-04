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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي وأسرة الشهيد العريف الصهلولي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي وأسرة الشهيد العريف الصهلولي

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي وأسرة الشهيد العريف الصهلولي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي وأسرة الشهيد العريف الصهلولي
http://almnatiq.net/?p=850235
جازان -فضه عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي وأسرة الشهيد العريف عيسى بن يحي صهلولي ، احد منسوبي القوات البرية ، الذين استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه أعرب شقيق وذوي الشهيد الصهلولي عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة ، على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهداء الذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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