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بريطانيا :تضامن ضد كورونا وترفع أذان ظهر الجمعة للمرة الأولى في مسجد “دار السلام” ببرلين

بريطانيا :تضامن ضد كورونا وترفع أذان ظهر الجمعة للمرة الأولى في مسجد “دار السلام” ببرلين

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قرآن وأحاديث على 14 إذاعة بريطانية

بريطانيا :تضامن ضد كورونا وترفع أذان ظهر الجمعة للمرة الأولى في مسجد “دار السلام” ببرلين

بريطانيا :تضامن ضد كورونا وترفع أذان ظهر الجمعة للمرة الأولى في مسجد “دار السلام” ببرلين
http://almnatiq.net/?p=850247
المناطق _الرياض

قررت شبكة «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) البدء ببث الصلوات والخُطَب الإسلامية على 14 محطة إذاعة محلية، في الوقت الذي تظل المساجد فيه مغلقة، في خضم تفشي جائحة «كورونا» في مناطق المملكة والعالم.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه في كل جمعة، الساعة 5:50 صباحاً، سيتلو إمامٌ مختلف آياتٍ من القرآن أو أحاديث نبوية، ثم يترجمها ويتحدث عن معانيها، ويعقب ذلك شعائر لمدة دقيقة، بحسب ما ذكر موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة. وقال كريس بيرنز، رئيس خدمة إذاعة BBC Local Radio إن الهدف من خدمتنا الإذاعية هو ربط المجتمعات ببعضها، ونأمل أن تسهم هذه الخواطر الأسبوعية في مساعدة المسلمين على الشعور بالانتماء للمجتمع خلال وقت العزل. وأثار قرار الشبكة انتقادات من البعض، لكن هاري فارلي، الصحافي في محطة BBC Radio 4 الإذاعية، ردّ بالقول: «بالنسبة لأولئك الذين يشكون من هذا القرار أو يشكِّكون فيه، أذكركم بأنَّ القداس المسيحي يُبَث كل يوم أحد في الساعة الثامنة صباحاً على جميع محطات الإذاعة المحلية الـ39 لشبكة BBC.أذان ألمانيا في سياق متصل، رفع الأذان ظهر الجمعة، للمرة الأولى في مسجد «دار السلام» بالعاصمة الألمانية برلين، ضمن مبادرة سمحت بها السلطات هناك لـ«تعزيز التضامن» في ظل تفشي الوباء. وتبعاً لإدارة المسجد، سيستمر رفع الأذان في المسجد بشكل يومي بالتزامن مع دق ناقوس «كنيسة الجليل» في حي النيوكولون – الذي تتركز فيه الجالية العربية والمسلمة – عند السادسة مساء بتوقيت برلين، وحتى انتهاء أزمة «كورونا». ووفق المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، فإن برلين ليست المدينة الأولى التي يرفع فيها الأذان بألمانيا، حيث صدح نحو 20 مسجداً بالأذان بمدن مختلفة، كما رفع الأذان في عشرات المساجد الأوروبية الأخرى في دول مثل اسبانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا.

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