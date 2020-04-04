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قنوات تدريبية ومبادرة مجتمعية “عن بعد” في الرياض بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

قنوات تدريبية ومبادرة مجتمعية “عن بعد” في الرياض بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

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قنوات تدريبية ومبادرة مجتمعية “عن بعد” في الرياض بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

قنوات تدريبية ومبادرة مجتمعية “عن بعد” في الرياض بمناسبة اليوم العالمي للتوحد
http://almnatiq.net/?p=850257
المناطق _الرياض

اطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلا بمركز الرعاية النهارية لحالات التوحد بعض القنوات التدريبية للاستشارات في مجال التوحد ومبادرة “نحن معكم بالتعاون مع فريق رؤية وطن التطوعي للتدريب والتطوير وبرعاية بنك ساب وشركة Ozone ..” وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوحد 2020.

تهدف القنوات “التلجرام ، قناة اليوتيوب ” والمبادرة التي اطلقها ( عن بعد ) مدير عام الفرع د.يوسف السيالي ومساعده أ.علي القباني و مديرة مركز التوحد أ.هدى الحيدرومدير خدمة المجتمع ببنك ساب ‏ أ.عبدالله المحرج ومدير شركة الرعاية أ.عبدالعزيز المفظي الى استمرار متابعة التدريبات الخاصة بأطفال التوحد عن بعد مع الأهالي كما تتضمن مبادرة “نحن معكم ” توزيع مستلزمات الوقاية وتستهدف المجتمع عامة ورجال الأمن على وجه الخصوص بالإضافة الي برامج توعوية وإرشادية لذوي اضطراب التوحد وأسرهم تنفذ جميعها عن بعد.

تأتي هذه المبادرات لتؤكد اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً بفرعها في الرياض بتقديم كافة خدمات التربية والتأهيل الطبي والعلاجي والإرشادي لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع في كافة الظروف وتوعية أهاليهم بكل ماهو جديد في هذا المجال لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي قد تواجههم ولكي يتمكَّنوا من العيش مع أطفالهم من ذوي التوحد في ظروف طبيعيَّة كغيرهم من افراد المجتمع .

 

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