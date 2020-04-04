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تيماء تطلق حملة “يداً بيد” بعد توجيه أمير تبوك

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تيماء تطلق حملة “يداً بيد” بعد توجيه أمير تبوك

تيماء تطلق حملة “يداً بيد” بعد توجيه أمير تبوك
http://almnatiq.net/?p=850273
تبوك _ فايز السميري

انطلقت حملة “يداً بيد” بمحافظة تيماء التي وجه بها الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها كافة دول العالم، والإجراءات الاحترازية الحثيثة التي اتخذتها الدولة منذ البداية لمكافحة انتشار وباء كورونا وتسخير كافة السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم .

وبمتابعة من محافظ تيماء سعد بن نايف السديري انطلقت الحملة التي تهدف إلى تطلعات المملكة بتخفيف الآثار على الأسر الأكثر تضرراً جراء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك دعم الأعمال الميدانية لتقديم العون للأسر المحتاجة من مواطنين ومقيمين.

وتم اتخاذ عدة مبادرات لمسارات كثيرة ومتنوعة تتركز في محاور رئيسة ” اجتماعية ، وصحية وتموينية وأسرية داخل محافظة تيماء ومراكزها ، حيث قامت الجمعيات بالمحافظة بتنفيذ الحملة وتوزيع سلال غذائية ومالية وغيرها على الأسر المتضررة من الوضع الراهن من جائحة فايروس كورونا ، حيث تم وضع آلية للتوزيع بعد مرحلة حصر الأسر المستفيدة، ووفق آلية محددة .

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