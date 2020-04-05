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كشافة تعليم تبوك تساند الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا

كشافة تعليم تبوك تساند الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا

منطقة تبوك
وزارة العدل تقدم خدماتها لربع مليون مستفيد خلال 14 يوماً عبر بوابة ” ناجز “

وزارة العدل تقدم خدماتها لربع مليون مستفيد خلال 14 يوماً عبر بوابة ” ناجز “

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أطباء مختصون يحققون إنجازاً طبياً لإنقاذ مسن عمره ١٢٠ عام بمستشفى عسير المركزي

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يكتبون

وزارة العدل تقدم خدماتها لربع مليون مستفيد خلال 14 يوماً عبر بوابة ” ناجز “

وزارة العدل تقدم خدماتها لربع مليون مستفيد خلال 14 يوماً عبر بوابة ” ناجز “
http://almnatiq.net/?p=850313
المناطق - واس

واصلت وزارة العدل سير أعمالها في تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين في مختلف مرافقها العدليّة عن بُعد من خلال بنيتها الرقميّة التي تستخدم أحدث الأنظمة التشغيلية والتطبيقات المتقدمة.
وقدّمت بوابة ناجز ” najiz.sa ” خلال 14 يوماً أكثر من ربع مليون خدمة للمستفيدين عن بُعد وهم في منازلهم.
وعملت الوزارة ممثلة ً في وكالة التحول الرقمي فور صدور قرار تعليق العمل على تجهيز البنية التقنية اللازمة للعمل عن بُعد، حيث نجحت فرق العمل التقنية وخلال 24 ساعة بتدشين منصة العمل عن بُعد لتمكين الكوادر العدليّة من قضاة وموظفين من الدخول لـ 15 نظاماً عن بُعد.
وأعدّت الوزارة برنامجاً تدريبياً تفاعلياً لتدريب منسوبيها على العمل عن بُعد، حيث ساعدت البنية التقنية للوزارة وأنظمتها المتقدمة على سرعة تمكين العمل الرقمي عن بعد وبكفاءة عالية، في حين على المستوى الإداري أنجز موظفو الوزارة أكثر من 20 ألف معاملة عن بُعد.
وشكّلت الوزارة العديد من فرق العمل من ضمنها فريق متخصص لدعم وتمكين العمل عن بُعد يعمل على مدار الساعة لضمان سير العمل بأقصى كفاءة تشغيلية، وفريق “ثقافة العمل عن بُعد” وهو فريق مشترك من عدة إدارات يستهدف إثراء وتوعية منسوبي الوزارة بآليات العمل عن بُعد، وعمل الفريق على بناء مسار تواصل فعّال يجمع منسوبي الوزارة عن بُعد عبر العديد من التطبيقات التفاعلية.
وعملت الوزارة على دراسة وتقييم الأسبوع الأول من العمل عن بُعد لدى منسوبيها وأعدت “دراسة تجريبية”، حيث أجرت اختباراً لأكثر من 3000 موظف من كوادر الوزارة للتعرف على تجربتهم في العمل عن بُعد، وجرى على إثر ذلك وفق المعطيات والنتائج، الأخذ بالعديد من التوصيات لتحسين تجربة العمل عن بُعد لضمان جودتها تيسيرًا وخدمةً للمستفيدين ولضمان سير منظومة العدالة بجودة وإتقان عن بُعد.

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