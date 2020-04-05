بلدية غرب الدمام: اتلاف أكثر من طن خضروات وفواكه في مستودع مخالف

الدمام - المناطق

كثفت أمانة المنطقة الشرقية وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ضمن أعمالها للحد من انتشار‎ فيروس كورونا، والوقوف على التزام تلك الأسواق بالتنظيمات الاحترازية، لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، حيث ضبطت بلدية غرب الدمام، مؤخرا مستودع مخالف بالصناعية في غرب الدمام يحتوي على أكثر من طن ونصف الطن من الخضروات والفواكه، والتي تأتي ضمن استمرار البلدية لجهودها بتعزيز جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية،

‎وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، أن البلدية (إدارة الأسواق) تمكنت من رصد مستودع تديره عمالة مخالفة لا يحملون الشهادات الصحية ويقومون بتجهيز الخضار والفواكه مجهولة المصدر لإعدادها للتسويق بطرق غير نظامية، دون مراعاة لأدنى الاشتراطات الصحية، وكذلك دون الأخذ بالاحتياطات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

‎وأشار القحطاني إلى أنه تم على الفور جرد وإتلاف أكثر من طن مواد غذائية، وذلك إلى جانب إغلاق الموقع وإحالة العمالة للجهات المختصة.

‎وشدد القحطاني على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، حيث تم استدعاء مالك المستودع وتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، واحالة العمالة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، داعيا جميع المواطنين الإبلاغ عن المخالفات البلدية حال رصدها من خلال مركز 940