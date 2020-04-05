بلدية رأس تنورة تكثف أعمال تعقيم المراكز التجارية بالمحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

راس تنورة - المناطق

وأصلت بلدية محافظة رأس تنورة تعزيز جهودها الاحترازية والوقائية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تعقيم وتطهير كافة المراكز التجارية والنفع العام، وذلك وفق الخطة التي وضعتها البلدية بتكثيف الرش والتطهير في الأحياء السكانية والأرصفة أوقات منع التجول، وتطهير وتعقيم الحاويات والبراميل والنظافة بالمحافظة وبشكل مستمر ويومي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني مواصلة تكثيف عمليات غسيل وتطهير المراكز التجارية عبر استخدام أجهزة الرش الصغيرة والكبيرة، وأيضا أعمال الإصحاح البيئي والرش بالمبيدات بكافة أنواعها، وبشكل مستمر ويومي لسلامة المواطنين والمقيمين من مرتادي الأسواق والمراكز، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد القرني أن البلدية قامت بجهود احترازية لعاملي النظافة قبل عمل مهامهم ويشمل، ذلك قياس الحرارة والتعقيم، والتأكيد على لبس الكمامات وأغطية الرأس، وأيضا تعقيم عربات التسوق واتخاذ أقصى التدابير الوقائية وتوفير معقمات عند استخدام المتسوقين للعربات.