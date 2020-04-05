كشافة تعليم تبوك تساند الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا

تبوك- فايز السميري:

تشارك كشافة ⁧الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك⁩ في تقديم المساندة والدعم بالتعاون مع الجهات المعنية عبر توعية المتسوقين وتنظيمهم وأهمية التزامهم بالاشتراطات الصحية وذلك في عدد من المواقع كأسواق المواد الغذائية والمراكز التجارية التموينية وتقديم الدعم و العون تضامناً و تطوعاً لمكافحة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و الوقاية منه وذلك ضمن برنامج الشراكة المجتمعية لمتطوعي كشافة تعليم تبوك . وبيّن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدعم والمساندة للجهات الأمنية والحكومية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بالتكاتف والتعاون لتجاوز هذه الأزمة ،

وقال مدير التعليم أن العمل التطوعي هو عمل إنساني نبيل ورسالة سامية لتربية النشء على البذل والعطاء فالعمل التطوعي يعني لنا كمسلمين وكأبناء هذا الوطن وفي التعليم بالذات عمل ليس مكمل لأعمالنا بل عمل يجب أن نعنى به ونربي النشء عليه فالعمل التطوعي يجب أن يكون جزء من أعمالنا وسلوكنا اليومي وتعاملاتنا سواء أكانت داخل المدرسة أوفي الحي أو في المنزل مع الأسرة وفي كل مكان مقدماً شكره لجميع المشاركين من منسوبي الكشافة.

من جهة أخرى أوضح مدير إدارة نشاط الطلاب (بنين) د. عبدالله الحارثي أن كشافة تعليم تبوك تعمل على جمع البيانات والتجهيزات في الأسواق والمراكز التجارية والتي شلمت ١٤ مركزاً للمشاركة في تنظيم المتسوقين في أماكن الدخول والخروج والمحاسبة وتوزيع الأدوات الصحية على المتسوقين بالإضافة للتوعية ببعض الإرشادات الصحية التي حثت عليها وزارة الصحة.