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“منشآت” تطلق فعالية أسبوع استدامة الأعمال عن بُعد

“منشآت” تطلق فعالية أسبوع استدامة الأعمال عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=850346
المناطق - واس

انطلقت اليوم, فعاليات أسبوع استدامة الأعمال ضمن أنشطة مركز دعم المنشآت الافتراضي، التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن بُعد، بهدف تسهيل ممارسة أعمالهم وبناء وتمكين قدراتهم عن طريق تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة وجلسات إرشادية تساعدهم على مواجهة الأزمات والتغلب عليها.
ويتضمن أسبوع استدامة الأعمال الذي حرصت “منشآت” على تقديمه من خلال استقطاب أفضل الكفاءات التدريبية والخبراء في ريادة الأعمال، إقامة 13 دورة تدريبية بمواضيع متنوعة أبرزها
التخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال والتحول للتجارة الإلكترونية، وخطة نمو الأعمال، إضافة إلى التفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة، فيما سيتم تنظيم 4 ورش عمل في الجوانب القانونية خلال الأزمات، التواصل الفعّال خلال الأزمات، السلامة المهنية في القطاع الخاص، واندماج واستحواذ الشركات.
وسيشهد أسبوع استدامة الأعمال تقديم 5 جلسات إرشادية في المرونة النفسية وقت الأزمات، الامتياز التجاري، البيانات في التجارة الإلكترونية للوصول إلى الأسواق الجديدة، المحاذير
القانونية للمنشآت التجارية، والتكيف مع بيئة الأسواق الجديدة والتغيرات في سلوك المستهلك.
ويأتي تنظيم أسبوع استدامة الأعمال بعد أن نظمت “منشآت” الأسبوع الماضي أسبوع إدارة الأزمات، وذلك ضمن سلسلة أسابيع سيتم تنظيمها على مدى الأسابيع المقبلة في مواضيع متنوعة تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة والأزمات، موجهة دعوتها إلى رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في أسبوع استدامة الأعمال لتحقيق الفائدة واكتساب الخبرات لتجاوز الأزمات عن طريق الرابط: https://apply.monshaat.sa/index.php/292263?lang=ar.
مما يذكر أن “منشآت” حريصة على توفير جميع خدماتها وبرامجها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص
الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

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