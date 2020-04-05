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طبيب بعيادات كفى : المدخنين أكثر عرضة لكورونا والأمراض التنفسية

طبيب بعيادات كفى : المدخنين أكثر عرضة لكورونا والأمراض التنفسية

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طبيب بعيادات كفى : المدخنين أكثر عرضة لكورونا والأمراض التنفسية

طبيب بعيادات كفى : المدخنين أكثر عرضة لكورونا والأمراض التنفسية
http://almnatiq.net/?p=850371
المناطق - جدة

حذر مشرف عيادات جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة الدكتور  علي بن أحمد باجابر المدخنين من الاستمرار في هذه العادة السيئة خلال فترة انتشار كوفيد 19 لما في ذلك من خطر على حياتهم.

وقال الدكتور باجابر :  كما هو معلوم أن التدخين يقلل من قدرة جسم الانسان على مقاومة الأمراض المعدية حيث أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التدخين أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل تنفسية حادة والالتهابات الرئوية مما يجعل التدخين يزيد من أعراض الفايروس سوءا كونه مرتبط بالأمراض المزمنة للقلب والرئتين.
وبين باجابر أن الدراسات بينت أن المدخنين عندما يتعرضون لعدوى شديدة مثل فايروس كورونا تزيد لديهم فرصة حدوث ما يسمى بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة و التي تحدث عندما يتراكم السائل في الأكياس الهوائية للرئتين وهذا السائل يمنع الرئتين بالامتلاء بالهواء الكافي مما يعني وصول الاوكسجين أقل لمجرى الدم ،  والمعروف أن كورونا يستهدف بشكل مباشر الجهاز التنفسي الذي يتأثر بشكل كبير بعادة تدخين السجائر ، ناصحا المدخنين خلال هذه الفترة بترك عادة التدخين لما لها من اثر كبير في اكتساب العدوى ، وإن كان الاقلاع عنه نهائيا هو الأفضل والأكمل من أجل صحتهم و ذويهم الذين لا يريدون فقدهم بسبب هذه السموم التي تحصد الملايين حول العالم.

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