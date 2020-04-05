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وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق في القاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق في القاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=850374
المناطق - وكالات

قالت مصادر صحفية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الليبي السابق، محمود جبريل، توفي في القاهرة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان حزب تحالف القوى الوطنية الليبي قد كشف قبل أسبوع، أن نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد لرئيس الحزب محمود جبريل ظهرت إيجابية.

وأوضح الحزب على صفحته في فيس بوك، الخميس الماضي، أن محمد جبريل في حالة مستقرة ويتماثل للشفاء.

ويعد رئيس حزب تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، من أبرز الشخصيات السياسة في ليبيا، وقد تقلد مناصب عدة في البلاد أبرزها رئيس المكتب التنفيذي بالمجلس الانتقالي الليبي إبان ثورة 17 فبراير عام 2011.

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