ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير احدى صوالين الحلاقة و الذي يديره عامل اجنبي في منزل سكني.
و جاء ضبط العامل بعد تلقي بلاغ من قبل احدى المواطنين و الذي يفيد بوجود صالون حلاقة يعمل في منزل سكني رغم الإجراءات المشددة حاليا و منع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة حفاظا على سلامة العامة و ذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا .
فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقة و تسليمه للجهات ذات العلاقة لإكمال ما يلزم حياله .
أمانة منطقة عسير تضبط صالون حلاقة منزلي رغم الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي فايروس كورونا
ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير احدى صوالين الحلاقة و الذي يديره عامل اجنبي في منزل سكني.
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