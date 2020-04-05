أمانة منطقة عسير تضبط صالون حلاقة منزلي رغم الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي فايروس كورونا

المناطق - أبها

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير احدى صوالين الحلاقة و الذي يديره عامل اجنبي في منزل سكني.

و جاء ضبط العامل بعد تلقي بلاغ من قبل احدى المواطنين و الذي يفيد بوجود صالون حلاقة يعمل في منزل سكني رغم الإجراءات المشددة حاليا و منع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة حفاظا على سلامة العامة و ذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا .

فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقة و تسليمه للجهات ذات العلاقة لإكمال ما يلزم حياله .