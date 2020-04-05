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أمانة منطقة عسير تضبط صالون حلاقة منزلي رغم الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي فايروس كورونا

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أمانة منطقة عسير تضبط صالون حلاقة منزلي رغم الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي فايروس كورونا

أمانة منطقة عسير تضبط صالون حلاقة منزلي رغم الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي فايروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=850380
المناطق - أبها

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير احدى صوالين الحلاقة و الذي يديره عامل اجنبي في منزل سكني.
و جاء ضبط العامل بعد تلقي بلاغ من قبل احدى المواطنين و الذي يفيد بوجود صالون حلاقة يعمل في منزل سكني رغم الإجراءات المشددة حاليا و منع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة حفاظا على سلامة العامة و ذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا .
فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقة و تسليمه للجهات ذات العلاقة لإكمال ما يلزم حياله .

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