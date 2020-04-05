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أمانة عسير و بلدياتها : أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية ضمن إجراءاتها الوقائية من فايروس كورونا

أمانة عسير و بلدياتها : أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية ضمن إجراءاتها الوقائية من فايروس كورونا

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أمانة منطقة عسير تضبط صالون حلاقة منزلي رغم الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي فايروس كورونا

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أمانة عسير و بلدياتها : أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية ضمن إجراءاتها الوقائية من فايروس كورونا

أمانة عسير و بلدياتها : أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية ضمن إجراءاتها الوقائية من فايروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=850383
المناطق - أبها

سجلت أمانة منطقة عسير و بلدياتها نحو 19 ألف زيارة تفتيشية قامت بها على المنشآت التجارية خلال الأسبوعين الماضيين و ذلك للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية .
و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية من فايروس كورونا من قبل المنشآت التجارية ، و ذلك لتعزيز السلامة العامة .
و أكد الحميدي الى انه تم تسجيل اكثر من 19.990 جولة ميدانية قام بها المراقبين من الأمانة و البلديات التابعة .
الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية وتم تعقيم وتطهير  8.272 منها .

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