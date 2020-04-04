مستشفى البكيرية العام يطلق حملة “خليكم .. حنا نجيكم ” للتبرع بالدم

البكيرية - محمد المسلم

ينظم مستشفى البكيرية العام حملة التبرع بالدم “خليكم .. حنا نجيكم ” بالتعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم وجمعية أصدقاء بنوك الدم ، ابتداءً من اليوم الأحد وتستمر لمدة اسبوع كامل ،وستمكن الحملة الراغبين بالتبرع بالدم من ذلك من خلال زيارة الفريق لمقرات سكن المتبرعين وذلك من الساعة 5 م – 10م ، سعياً لتقديم الخدمة دون الحاجة للحضور لمقر المستشفى خلال فترة منع التجول.

وبإمكان الراغبين في التبرع بالدم إرسال رسالة عبر تطبيق Whats App -واتس أب على الرقم 0501291992 ليتسنى للقائمين على الحملة التواصل مع المتبرعين والتنسيق معهم .