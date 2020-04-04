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مستشفى البكيرية العام يطلق حملة “خليكم .. حنا نجيكم ” للتبرع بالدم

مستشفى البكيرية العام يطلق حملة “خليكم .. حنا نجيكم ” للتبرع بالدم

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مستشفى البكيرية العام يطلق حملة “خليكم .. حنا نجيكم ” للتبرع بالدم

مستشفى البكيرية العام يطلق حملة “خليكم .. حنا نجيكم ” للتبرع بالدم
http://almnatiq.net/?p=850386
البكيرية - محمد المسلم
ينظم مستشفى البكيرية العام حملة التبرع بالدم  “خليكم .. حنا نجيكم ” بالتعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم وجمعية أصدقاء بنوك الدم ، ابتداءً من اليوم الأحد وتستمر لمدة اسبوع كامل ،وستمكن الحملة الراغبين بالتبرع بالدم من ذلك من خلال زيارة الفريق لمقرات سكن المتبرعين وذلك من الساعة 5 م – 10م ، سعياً لتقديم الخدمة دون الحاجة للحضور لمقر المستشفى خلال فترة منع التجول.
وبإمكان الراغبين في التبرع بالدم إرسال رسالة عبر تطبيق Whats App -واتس أب  على الرقم 0501291992 ليتسنى للقائمين على الحملة التواصل مع المتبرعين والتنسيق معهم .

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