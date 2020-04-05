مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية توفر 4430 سلة غذائية للمحتاجين في 7 مناطق

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية زيدان علي الزيدان : أن المؤسسة وفرت تأمين هذا العدد من السلال الغذائية بالتعاون مع مجالس الشباب بالمناطق ، لسد احتياج الأسر الفقيرة والمحتاجة, وتقديم الدعم لهم لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ، مشيراً أن مشروع سلة الخير يهدف الى تعزيز روح الترابط والتكافل المجتمعي، ومدّ يد العون والسند للأسر المحتاجة

وأضاف الزيدان: “مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، لن تدخر جهدا للنهوض بأعمالها والوصول إلى غاياتها المنشودة في تخفيف المعاناة عن الاسرة المحتاجة في جمع مناطق المملكة .