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مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية توفر 4430 سلة غذائية للمحتاجين في 7 مناطق

مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية توفر 4430 سلة غذائية للمحتاجين في 7 مناطق

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مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية توفر 4430 سلة غذائية للمحتاجين في 7 مناطق

مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية توفر 4430 سلة غذائية للمحتاجين في 7 مناطق
http://almnatiq.net/?p=850390
المناطق - الدمام
وفرت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية نحو 4430 سلة غذائية متنوعة، يتم توزيعها على الأسر المحتاجة في سبع مناطق بالمملكة، وهي حائل، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران ، والاسكان الخيرية بالدمام ،  وذلك في إطار مشروع “سلة الخير”، الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع مجالس الشباب في هذه المناطق.

 

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية زيدان علي الزيدان : أن المؤسسة وفرت تأمين هذا العدد من السلال الغذائية بالتعاون مع مجالس الشباب بالمناطق ، لسد احتياج الأسر الفقيرة والمحتاجة, وتقديم الدعم لهم لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ، مشيراً أن مشروع سلة الخير يهدف الى تعزيز روح الترابط والتكافل المجتمعي، ومدّ يد العون والسند للأسر المحتاجة

 

وأضاف الزيدان: “مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية،  لن تدخر جهدا للنهوض بأعمالها والوصول إلى غاياتها المنشودة في تخفيف المعاناة عن الاسرة المحتاجة في جمع مناطق المملكة .

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