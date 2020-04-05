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أمانة الاحساء .. اغلاق ” مطعمين ” لمخالفة منع التجوّل والاخلال بالاشتراطات البلدية

أمانة الاحساء .. اغلاق ” مطعمين ” لمخالفة منع التجوّل والاخلال بالاشتراطات البلدية

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أمانة الاحساء .. اغلاق ” مطعمين ” لمخالفة منع التجوّل والاخلال بالاشتراطات البلدية

أمانة الاحساء .. اغلاق ” مطعمين ” لمخالفة منع التجوّل والاخلال بالاشتراطات البلدية
http://almnatiq.net/?p=850393
المناطق - الأحساء
ضبطت أمانة الاحساء ممثلة في بلدية الجفر منفذي تحضير اطعمة ” عدد 2 مطعم ” عمد العاملين فيهما الى اعداد وتجهيز الاغذية خلال فترة منع التجوّل احدهما في     الـ 1.30 بعد منتصف الليل والآخر عند الـ 4 فجراً ، وذلك بحسب ماافاد به المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل والذي اشار الى انه بالإضافة الى مخالفة هاتين المنشأتين ” المطعمين ” للامر الملكي بمنع التجوّل واغلاق ” المطاعم ” خلال الفترة المحددة للمنع ، تم رصد عدد من عدد من الملاحظات المتعلقة بمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة انشطة الصحة العامة ( منافذ تقديم الاغذية ” المطاعم ” ) من بينها      ( تدني مستوى  النظافة العامة للمنشأتين ، وجود لحوم مجهولة المصدر ، تحضير وتجهيز اغذية وتخزينها من اليوم الذي يسبق فترة تقديمها ، تسييح اللحوم بطريقة غير صحيحة ، استعمال اواني وادوات غير صالحة للاستخدام ، عدم التقيد بإرتداء وسائل الوقاية للعاملين” قفازات الايدي ، اغطية الجهاز التنفسي ” الكمامات ” ، اغطية الشعر ” ) ، مشيراً الى انه تم مصادرة واتلاف 50 كيلوغرام من اللحوم والدواجن والاسماك مجهولة المصدر واطعمة محضرة مسبقاً .

واضاف بووشل .. تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 218 ، واغلاق منفذي تقديم الاطعمة ” المطعمين ” نظير مخالفتهم الامر الملكي وعمل في ساعات متأخرة خلال فترة منع التجوّل .

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