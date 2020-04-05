أمانة الاحساء .. اغلاق ” مطعمين ” لمخالفة منع التجوّل والاخلال بالاشتراطات البلدية

المناطق - الأحساء

ضبطت أمانة الاحساء ممثلة في بلدية الجفر منفذي تحضير اطعمة ” عدد 2 مطعم ” عمد العاملين فيهما الى اعداد وتجهيز الاغذية خلال فترة منع التجوّل احدهما في الـ 1.30 بعد منتصف الليل والآخر عند الـ 4 فجراً ، وذلك بحسب ماافاد به المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل والذي اشار الى انه بالإضافة الى مخالفة هاتين المنشأتين ” المطعمين ” للامر الملكي بمنع التجوّل واغلاق ” المطاعم ” خلال الفترة المحددة للمنع ، تم رصد عدد من عدد من الملاحظات المتعلقة بمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة انشطة الصحة العامة ( منافذ تقديم الاغذية ” المطاعم ” ) من بينها ( تدني مستوى النظافة العامة للمنشأتين ، وجود لحوم مجهولة المصدر ، تحضير وتجهيز اغذية وتخزينها من اليوم الذي يسبق فترة تقديمها ، تسييح اللحوم بطريقة غير صحيحة ، استعمال اواني وادوات غير صالحة للاستخدام ، عدم التقيد بإرتداء وسائل الوقاية للعاملين” قفازات الايدي ، اغطية الجهاز التنفسي ” الكمامات ” ، اغطية الشعر ” ) ، مشيراً الى انه تم مصادرة واتلاف 50 كيلوغرام من اللحوم والدواجن والاسماك مجهولة المصدر واطعمة محضرة مسبقاً .