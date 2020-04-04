مدير صحة الباحة يدشن مبادرة أطمئن نحن بجانبك

المناطق - الباحة

‏دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الأستاذ فهد بن عبدالله المجماج وبحضور مساعده للخدمات العلاجية ومدير مستشفى الصحة النفسية ببلجرشي وفريق العمل المبادرة التي أطلقتها الشؤون الصحية تحت مسمى أطمئن نحن بجانبك 19 ✖️ 19 .

‏وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم كافة أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي للمجتمع والممارسيين الصحيين .

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تحوي العديد من البرامج المقروءة والمسموعة والمرئية .

‏للإطلاع على تفاصيل المبادرة يمكنكم متابعة حساب الحملة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ( اطمئن نحن بجانبك ” ⁦‪@BPH_withyou‬⁩ “ )