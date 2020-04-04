احدث الأخبار

“التدريب التقني” يكشف عن آلية تقويم الاختبارات النهائية بالمنشآت التدريبية
أبرز المواد
 “الطيران المدني” تدعو المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة للتسجيل في المنصة الإلكترونية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه بعقد جلسات مجلس الشورى واجتماعات لجانه عن بعد
أبرز المواد
 منصات “سكني” الرقمية تقدم خدماتها لـ188 ألف أسرة خلال مارس الماضي
أبرز المواد
 هيئة كبار العلماء تشيد بجهود قطاعي الصحة والأمن وموقف الأطباء السعوديين في الخارج الذين أكدوا نهج المملكة في التضامن الإنساني
أبرز المواد
 وزير التعليم يشكر خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد على اهتمامهما بأبنائهم المبتعثين وتسهيل عودة الراغبين منهم لأرض الوطن
أبرز المواد
 مدير صحة الباحة يدشن مبادرة أطمئن نحن بجانبك
منطقة الباحة
 “سكني” يطلق مشروع “نساج تاون2” في الدمام ويتيح حجزه إلكترونياً
أبرز المواد
 وزير الخارجية : تدشين منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. اغلاق ” مطعمين ” لمخالفة منع التجوّل والاخلال بالاشتراطات البلدية
المنطقة الشرقية
 مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية توفر 4430 سلة غذائية للمحتاجين في 7 مناطق
المنطقة الشرقية
“التدريب التقني” يكشف عن آلية تقويم الاختبارات النهائية بالمنشآت التدريبية

“التدريب التقني” يكشف عن آلية تقويم الاختبارات النهائية بالمنشآت التدريبية

أبرز المواد
“الطيران المدني” تدعو المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة للتسجيل في المنصة الإلكترونية

“الطيران المدني” تدعو المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة للتسجيل في المنصة الإلكترونية

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يوجه بعقد جلسات مجلس الشورى واجتماعات لجانه عن بعد

خادم الحرمين الشريفين يوجه بعقد جلسات مجلس الشورى واجتماعات لجانه عن بعد

أبرز المواد
منصات “سكني” الرقمية تقدم خدماتها لـ188 ألف أسرة خلال مارس الماضي

منصات “سكني” الرقمية تقدم خدماتها لـ188 ألف أسرة خلال مارس الماضي

أبرز المواد

مدير صحة الباحة يدشن مبادرة أطمئن نحن بجانبك

مدير صحة الباحة يدشن مبادرة أطمئن نحن بجانبك
http://almnatiq.net/?p=850411
المناطق - الباحة

‏دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الأستاذ فهد بن عبدالله المجماج وبحضور مساعده للخدمات العلاجية ومدير مستشفى الصحة النفسية ببلجرشي وفريق العمل المبادرة التي أطلقتها الشؤون الصحية تحت مسمى أطمئن نحن بجانبك 19 ✖️ 19 .

‏وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم كافة أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي للمجتمع والممارسيين الصحيين .
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تحوي العديد من البرامج المقروءة والمسموعة والمرئية .

‏للإطلاع على تفاصيل المبادرة يمكنكم متابعة حساب الحملة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ( اطمئن نحن بجانبك ” ⁦‪@BPH_withyou‬⁩ “ )

 

روابط ذات صلة

توجيه عاجل من أمير الباحة بشأن مريض منوم منذ 10 أعوام يشتكي من تنمر التمريض

توجيه عاجل من أمير الباحة بشأن مريض منوم منذ 10 أعوام يشتكي من تنمر التمريض
أكثر من ٧ آلاف بلاغ استقبلتها عمليات الهلال الأحمر بالباحة

أكثر من ٧ آلاف بلاغ استقبلتها عمليات الهلال الأحمر بالباحة
أمانة الباحة تنفذ ٣٧٩ جولة خلال ٢٤ ساعة

أمانة الباحة تنفذ ٣٧٩ جولة خلال ٢٤ ساعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*