احدث الأخبار

هيئة كبار العلماء تشيد بجهود قطاعي الصحة والأمن وموقف الأطباء السعوديين في الخارج الذين أكدوا نهج المملكة في التضامن الإنساني
أبرز المواد
 وزير التعليم يشكر خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد على اهتمامهما بأبنائهم المبتعثين وتسهيل عودة الراغبين منهم لأرض الوطن
أبرز المواد
 مدير صحة الباحة يدشن مبادرة أطمئن نحن بجانبك
منطقة الباحة
 “سكني” يطلق مشروع “نساج تاون2” في الدمام ويتيح حجزه إلكترونياً
أبرز المواد
 وزير الخارجية : تدشين منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. اغلاق ” مطعمين ” لمخالفة منع التجوّل والاخلال بالاشتراطات البلدية
المنطقة الشرقية
 مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية توفر 4430 سلة غذائية للمحتاجين في 7 مناطق
المنطقة الشرقية
 مستشفى البكيرية العام يطلق حملة “خليكم .. حنا نجيكم ” للتبرع بالدم
منطقة القصيم
 أمانة عسير و بلدياتها : أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية ضمن إجراءاتها الوقائية من فايروس كورونا
منطقة عسير
 أمانة منطقة عسير تضبط صالون حلاقة منزلي رغم الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي فايروس كورونا
منطقة عسير
 أمير الشرقية : مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية أبرز القيمة العلمية للمساجد .. وحافظ على “التراث العمراني”
المنطقة الشرقية
هيئة كبار العلماء تشيد بجهود قطاعي الصحة والأمن وموقف الأطباء السعوديين في الخارج الذين أكدوا نهج المملكة في التضامن الإنساني

هيئة كبار العلماء تشيد بجهود قطاعي الصحة والأمن وموقف الأطباء السعوديين في الخارج الذين أكدوا نهج المملكة في التضامن الإنساني

أبرز المواد
وزير التعليم يشكر خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد على اهتمامهما بأبنائهم المبتعثين وتسهيل عودة الراغبين منهم لأرض الوطن

وزير التعليم يشكر خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد على اهتمامهما بأبنائهم المبتعثين وتسهيل عودة الراغبين منهم لأرض الوطن

أبرز المواد
مدير صحة الباحة يدشن مبادرة أطمئن نحن بجانبك

مدير صحة الباحة يدشن مبادرة أطمئن نحن بجانبك

منطقة الباحة
“سكني” يطلق مشروع “نساج تاون2” في الدمام ويتيح حجزه إلكترونياً

“سكني” يطلق مشروع “نساج تاون2” في الدمام ويتيح حجزه إلكترونياً

أبرز المواد

هيئة كبار العلماء تشيد بجهود قطاعي الصحة والأمن وموقف الأطباء السعوديين في الخارج الذين أكدوا نهج المملكة في التضامن الإنساني

هيئة كبار العلماء تشيد بجهود قطاعي الصحة والأمن وموقف الأطباء السعوديين في الخارج الذين أكدوا نهج المملكة في التضامن الإنساني
http://almnatiq.net/?p=850420
المناطق - واس

أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالجهود العظيمة التي تبذلها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد وتفشيه بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.
وقالت الأمانة : يأتي في طليعة هذه الجهود ماتقوم به الجهات الصحية من أطباء وممرضين وإداريين وسائر مسؤولي وزارة الصحة, إضافة إلى منسوبي المستشفيات الأخرى، وكذلك ما تقوم به الجهات الأمنية بمختلف قطاعاتها ومواقعها، فلقد برهن هذا الحدث على اليقظة والكفاءة والأداء المميز مع تطورات الحالة، مما يسجل ولله الحمد والمنة إنجازات تلو إنجازات، ونجاحات يعقبها نجاحات في المحافظة على صحة المواطن والمقيم وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.
كما أشادت الأمانة بما أظهره الأطباء السعوديون في عدد من البلدان خارج المملكة من مواقف مشرفة، وذلك بوقوفهم مع زملائهم الأطباء في تلك البلدان لمعالجة المرضى وتقديم العون، مشيرة إلى أن هذا الموقف غير المستغرب من الطبيب السعودي نابع من قِيَمه الدينية والوطنية التي تؤكد على تقديم العون وإسعاف المحتاج والتضامن الإنساني في معالجة الأزمات، وهو ما يمثل نهج المملكة قيادة وشعبا في كل القضايا والأحداث وعلى جميع الصُّعد.
وأضافت الأمانة: “إننا إذ نقدر هذه الجهود فإن مما ينبغي لنا أن ندعو لهؤلاء الساهرين على أمننا وصحتنا وراحتنا بالتوفيق والتسديد والحفظ وجزيل الثواب، كما ينبغي التعاون التام معهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فإنها ما وُضعت إلا للمحافظة على البلاد والعباد، والمسؤولية عظيمة وكلنا مسؤول والجميع في سفينة واحدة، مستشهدة بقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وبقوله عليه الصلاة والسلام: (المؤمن لِلْمؤْمن كالبُنْيان يَشُدُّ بَعْضُه بَعْضا، ثُمَّ شَبّك بين أَصابعه).

روابط ذات صلة

وزير التعليم يشكر خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد على اهتمامهما بأبنائهم المبتعثين وتسهيل عودة الراغبين منهم لأرض الوطن

وزير التعليم يشكر خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد على اهتمامهما بأبنائهم المبتعثين وتسهيل عودة الراغبين منهم لأرض الوطن
“سكني” يطلق مشروع “نساج تاون2” في الدمام ويتيح حجزه إلكترونياً

“سكني” يطلق مشروع “نساج تاون2” في الدمام ويتيح حجزه إلكترونياً
وزير الخارجية : تدشين منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة

وزير الخارجية : تدشين منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*