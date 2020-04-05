رئيس الهلال الأحمر يتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير العمل باستقبال البلاغات الإسعافية

المناطق_فضه عطيف

أجرى معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، مساء يوم السبت، زيارة تفقدية لغرفة العمليات المركزية للاطلاع على سير العمل ومتابعة عملية استقبال البلاغات وترحيلها، وذلك ضمن الجهود التي تقدمها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واطلع معاليه على مؤشرات قياس الأداء خلال شهر مارس في كافة غرف العلميات بمناطق المملكة، كما اطلع على خطط الهيئة للتعامل مع كثافة البلاغات الإسعافية ومباشرة الحالات لاسيما في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للتعامل مع جائحة كورونا.

وقدم معالي رئيس الهيئة شكره لجميع العاملين في غرف عمليات الهلال الأحمر بكافة مناطق المملكة والبالغ عددهم أكثر من 470 موظفًا، على ما يقدمونه من جهود كبيرة حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، سائلًا المولى عز وجل أن يكلل جهودهم بالنجاح وأن يحفظ الوطن والشعب السعودي الكريم.

وكانت الهيئة قد اتخذت عدد من الإجراءات خلال الأسابيع الماضية لمواجهة كثافة البلاغات الإسعافية في ظل حظر التجول الذي تفرضه الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا، حيث ضاعفت الهيئة الكوادر البشرية في غرفة العمليات المركزية بنسبة 200% من المسعفين الذين تطوعوا للعمل خارج أوقات عملهم الرسمي.

واستحدثت الهيئة خطوطًا إضافية للطوارئ لزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال البلاغات، حيث بلغ عدد المكالمات الواردة على المركز بأكثر من 350,000 مكالمة خلال هذا الشهر، وبإجمالي بلاغات أكثر من 96 ألف بلاغ بنسبة تزيد عن 50% في الظروف العادية، كما استحدثت الهيئة غرفتي عمليات إضافية في مدينة الرياض وجدة لمواجهة الضغط في هذه الأزمة، بالإضافة الى تفعيل استقبال البلاغات في غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسي للهيئة لتدعيم غرف العمليات المركزية بالمناطق.