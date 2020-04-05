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بمبلغ تجاوز 90 ألف ريال 300 سلة غذائية لأسر السجناء بجازان..

بمبلغ تجاوز 90 ألف ريال 300 سلة غذائية لأسر السجناء بجازان..
http://almnatiq.net/?p=850452
المناطق_فضه عطيف

وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان إتفاقية مع أسواق المزرعة لتأمين ثلاثمائة سلة غذائية بمبلغ إجمالي تجاوز تسعين ألف ريال لأسر النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة ، مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم خلال الظروف الراهنة .
ووفقا لرئيسة القسم النسائي باللجنة الأستاذة/ عائشة بنت شاكر الزكري فإن صرف السلال يتم بموجب كوبونات قيمة كل منها ثلاثمائة ريال + 10% إضافية تبرعا من إدارة الأسواق تقديرا منهم لأوضاع هذه الأسر وبما يتيح لهم حرية إختيار الأصناف المناسبة . مشيرة بهذا الصدد لإستمرار اللجنة في التواصل مع الأسر عبر البدائل الإلكترونية لبحث حالتهم وتقديم الخدمات ومتابعة قضايا عائليهم النزلاء لدى الجهات المختصة بالمنطقة.

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