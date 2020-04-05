وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان إتفاقية مع أسواق المزرعة لتأمين ثلاثمائة سلة غذائية بمبلغ إجمالي تجاوز تسعين ألف ريال لأسر النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة ، مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم خلال الظروف الراهنة .
ووفقا لرئيسة القسم النسائي باللجنة الأستاذة/ عائشة بنت شاكر الزكري فإن صرف السلال يتم بموجب كوبونات قيمة كل منها ثلاثمائة ريال + 10% إضافية تبرعا من إدارة الأسواق تقديرا منهم لأوضاع هذه الأسر وبما يتيح لهم حرية إختيار الأصناف المناسبة . مشيرة بهذا الصدد لإستمرار اللجنة في التواصل مع الأسر عبر البدائل الإلكترونية لبحث حالتهم وتقديم الخدمات ومتابعة قضايا عائليهم النزلاء لدى الجهات المختصة بالمنطقة.
بمبلغ تجاوز 90 ألف ريال 300 سلة غذائية لأسر السجناء بجازان..
وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان إتفاقية مع أسواق المزرعة لتأمين ثلاثمائة سلة غذائية بمبلغ إجمالي تجاوز تسعين ألف ريال لأسر النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة ، مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم خلال الظروف الراهنة .
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