توعية الجاليات بغرب الدمام “نور” : تصميم ونشر مواد إعلامية بخمس لغات للتوعية عن وباء كورونا

المناطق_ فتحيه عبدالله

شاركت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام “نور” بـ تصميم ونشر مواد إعلامية توعية عن فايروس كورونا (كوفيد 19 ) وسبل الوقاية منه من اجل توعية المجتمع بجميع شرائحه وايصال التوعية بالصورة المطلوبة ومن ضمن المسؤولية الاجتماعية للجمعية

وحيث جرى ترجمتها لـخمس لغات مختلفة كما تم نشر مقتطفات من الكلمة التي القاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله التي أوضح فيها حرص المملكة الشديد على توفير الدواء والغذاء لكافة المواطنين والمقيمين.

كما تم نشر مواد توعوية تحث الناس على ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات الدولة وعدم نشر الشائعات والحرص على اخذ الاخبار من المصادر الرسمية وتعزيز قيمة الجهود المبذولة من رجال الدولة في كافة القطاعات الأمنية والصحية وغيرها.