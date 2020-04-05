آخر تطورات كورونا عالميا.. 294 إصابة جديدة في الإمارات

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مازالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت الإمارات شفاء 19 حالة وتسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة مصابة بفيروس ⁧كورونا.

ارتفع عدد إصابات في تركيا إلى أكثر من 27 ألف حالة والوفيات 574 حالة.

سجلت الكويت 77 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 556 حالة.

ارتفعت إجمالي الإصابات في الأراضي المحتل إلى 8258 والوفيات 48.

كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 152 شخصا.

كما تم تسجيل 525 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا في أقل حصيلة يومية منذ أسبوعين.