بلدية الخبر تنجز معالجة أكثر من 350 حفرة بالشوارع

كثفت بلدية محافظة الخبر أعمال معالجة الحفر والتشققات في الطبقة الإسفلتية لبعض الشوارع، وتخصيص فرق لأعمال الصيانة ضمن مشروعي الصيانة لشمال وجنوب الخبر، نتج عن ذلك الانتهاء من معالجة عدد أكثر من 350 حفرة خلال 3 أسابيع، وذلك تنفيذاً لخطتها الهادفة إلى رفع كفاءة الطرق وتطويرها وفقاً لأعلى معايير السلامة المرورية.

وأفاد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن البلدية لديها برنامجاً تهدف من خلاله الى معالجة كافة الحفر والتشققات الأرضية وإصلاحات مواقع الهبوط لكافة الشوارع في جميع أنحاء الخبر، ضمن برنامج متكامل لتطوير شبكة الشوارع لمواجهة كافة التحديات اليومية للتنقل وإدخال التحسينات على الشوارع القائمة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ومرتاديه ويحافظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للخبر .

وأكد المهندس سلطان الزايدي استمرار العمل بمعالجة كافة الحفر والتشققات طوال الفترة القادمة، وذلك استمراراً لسعيها لتوفير بيئة آمنة للتنقل لجميع مرتادي الطرق.