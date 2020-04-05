مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 2,383 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل

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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2020م من انتزاع 2,383 لغمًا، منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و 470 لغمًا مضادة للدبابات، و 1,908 ذخائر غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 158,404 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.