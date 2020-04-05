أمانة عسير تلزم المطاعم بتغليف الوجبات بإحكام حفاظا على سلامة المستهلكين

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ألزمت أمانة منطقة عسير المطاعم و منشآت تقديم الوجبات الغذائية بتغليف الوجبات بإحكام قبل تقديمها للعملاء ، و إغلاقها بطريقة آمنة و محكمة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تلك الإجراءات جاءت بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي الى العميل بشكل آمن ، علاوة على ان هذا الاجراء يعد من بين حزمة إجراءات اتخذت مسبقا للحد من تفشي فايروس كورونا.

مشيرا الى ان الأمانة و كافة بلدياتها تعمل على اتخاذ جميع التدابير الوقائية و التي من شأنها ان تحافظ على سلامة المواطن و المقيم و بما يتماشى مع الإجراءات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية و القروية .

الجدير بالذكر فإن أمانة عسير قد اطلقت الأيام الماضية مبادرة بالتنسيق مع المراكز التموينية الكبرى بالمنطقة لتقديم خدمات خاصة للمسنين و ذوي الإعاقة حرصا على سلامتهم و تيسيرا عليهم .