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الصحة الجزائرية تعلن عن 22 وفاة جديدة و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الجزائرية تعلن عن 22 وفاة جديدة و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=850484
المناطق_واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1320حالة، فيما تم تسجيل 152 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضي.
وأكد الناطق باسم لجنة متابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار أن عدد الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 69 حالة, مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء قد بلغ 90 حالة.

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