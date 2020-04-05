الصحة الجزائرية تعلن عن 22 وفاة جديدة و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1320حالة، فيما تم تسجيل 152 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضي.

وأكد الناطق باسم لجنة متابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار أن عدد الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 69 حالة, مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء قد بلغ 90 حالة.