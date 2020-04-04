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الملازم اول عطيف يحتفي بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية

الملازم اول عطيف يحتفي بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية

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الملازم اول عطيف يحتفي بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية

الملازم اول عطيف يحتفي بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية
http://almnatiq.net/?p=850488
المناطق_جازان

احتفى الملازم أول خالد يحى محسن عطيف بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية مؤخرًا وذلك في تخصصه بالمجال الصحي ، وعبر الملازم اول “عطيف” عن سعادته رافعا الشكر والتقدير الى ولاة الامر -حفظهم الله- ، سائلًا الله عزوجل التوفيق وأن يمده بالعون وكافة زملاءه في خدمة الدين والمليك والوطن وحدوده ؛
وتتقدم صحيفة ” ” بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة داعين الله له بالنجاح والسداد .

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