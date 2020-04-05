إيطاليا تسجل اليوم أدنى عدد يومي من الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين

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سجلت إيطاليا اليوم أدنى عدد يومي من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فضلاً عن انخفاض في عدد الحالات الحرجة لليوم الثاني.

وأعلن الدفاع المدني الإيطالي أنّ عدد المتوفين جراء كوفيد-19 في الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 525 حالة وهو الأدنى منذ 19 مارس.

وقال مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي للصحافيين “هذه أخبار جيدة لكن يجب ألا نتهاون”.

وأفادت السلطات كذلك عن انخفاض للمرة الأولى في عدد من لا يعانون حالة حرجة ويتلقون العناية الطبية.

وانخفض هذا العدد من 29010 حالات السبت إلى 28949 حالة اليوم.

كما انخفض عدد الحالات الحرجة من 3994 السبت إلى 3977 اليوم.

وبحسب الأرقام الرسمية توفي 15887 شخصًا جراء كوفيد-19 في إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً على هذا الصعيد في العالم.