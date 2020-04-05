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الصحة: تسجل (17) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

الصحة: تسجل (17) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

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الصحة: تسجل (17) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

الصحة: تسجل (17) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=850504
المناطق_واس

سجّلت وزارة الصحة ( 17 ) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19) وذلك بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا ، وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة .
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ ( 2402) حالة حتى الآن ، تعافت منها – ولله الحمد – ( 488) حالة .
وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة .

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