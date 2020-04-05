احدث الأخبار

الوزير ماجد الحقيل يؤكد أهمية الرقابة المجتمعية في مواجهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 «مستشفى القويعية» فيديو نقل مصابين بفيروس «كورونا» في المحافظة غير صحيح
أبرز المواد
 إيطاليا تسجل اليوم أدنى عدد يومي من الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين
أبرز المواد
 الملازم اول عطيف يحتفي بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية
مجتمع المناطق
 الدكتور السديس : توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج تؤكد قيمة الإنسان لدى القيادة الرشيدة
أبرز المواد
 تفاعل كبير من سفارات المملكة لعودة المواطنين
أبرز المواد
 الصحة الجزائرية تعلن عن 22 وفاة جديدة و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة عسير تلزم المطاعم بتغليف الوجبات بإحكام حفاظا على سلامة المستهلكين
أبرز المواد
 بالفيديو..تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا في السعودية وتسليمه لذويه في الدوادمي
أبرز المواد
 “السياحة”: نجهز 11 ألف غرفة فندقية للمواطنين العائدين من الخارج
أبرز المواد
 بلدية الخبر تنجز معالجة أكثر من 350 حفرة بالشوارع
أبرز المواد
 آخر تطورات كورونا عالميا.. 294 إصابة جديدة في الإمارات
أبرز المواد
الوزير ماجد الحقيل يؤكد أهمية الرقابة المجتمعية في مواجهة جائحة كورونا

الوزير ماجد الحقيل يؤكد أهمية الرقابة المجتمعية في مواجهة جائحة كورونا

أبرز المواد
«مستشفى القويعية» فيديو نقل مصابين بفيروس «كورونا» في المحافظة غير صحيح

«مستشفى القويعية» فيديو نقل مصابين بفيروس «كورونا» في المحافظة غير صحيح

أبرز المواد
إيطاليا تسجل اليوم أدنى عدد يومي من الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين

إيطاليا تسجل اليوم أدنى عدد يومي من الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين

أبرز المواد
الملازم اول عطيف يحتفي بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية

الملازم اول عطيف يحتفي بتخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية

مجتمع المناطق

الوزير ماجد الحقيل يؤكد أهمية الرقابة المجتمعية في مواجهة جائحة كورونا

الوزير ماجد الحقيل يؤكد أهمية الرقابة المجتمعية في مواجهة جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=850509
المناطق_الرياض

أكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية، أهمية الرقابة المجتمعية في الطرق الرقابية التي تعتمد عليها الوزارة لمواجهة جائحة كورونا، ودور المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن المخالفات للحد من انتشار الفيروس، معتبرًا أنهم خط الدفاع الأول. وذكر أنه يأمل من المواطن والمقيم عدم الاستهانة بالإبلاغ عن أي مخالفة.

وعن دور الرقابة المجتمعية ذكر معاليه خلال مداخلته مع برنامج “كلنا مسؤول” على قناتَي السعودية وsbc: “الرقابة تعتمد على عنصرين مهمين في كل دول العالم: الرقابة الأولى هي الجولات الرقابية والميدانية. ولكن في كل العالم يتم الاعتماد على الرقابة المجتمعية؛ لذلك زملائي في نظام بلاغات 940 لديهم القدرة على استقبال عدد كبير من الشكاوى. تقريبًا وصلنا منذ 15 مارس الماضي حتى بداية إبريل الجاري فقط أكثر من 70 ألف بلاغ، باشرتها الأمانات”.

ووجّه الوزير المغيِّر الشكر للمقيم المصري الذي أبلغ عن أحد صالونات الحلاقة المخالفة، مبينًا أنه أسعده كثيرًا الفيديو الذي وثَّق فيه المقيم البلاغ، وتعامُل الأجهزة الرقابية مع المخالف، ولاسيما عندما تحدث أنه يردُّ جزءًا من جميل الوطن. وتابع: “الرقابة المجتمعية هي دورنا ونجاحنا. اليوم الحكومة أوجدت كل شيء، ولكن الرقابة من الصعب أن تكون أمام كل مطعم أو بقالة، أو كل شارع، ولكن بوجودنا جميعًا نحن المواطنين والمقيمين في هذا البلد، ولاسيما أن طبعنا وديدننا وديننا تحثنا على المشاركة. ورغم قلة عدد المراقبين الصحيين، والحاجة لعدد أكبر من المراقبين في ظل الظروف الحالية، إلا أنه مع وجود صوت المواطن والمقيم نحن أقوى، ونستطيع أن نصل إلى المشاكل، وإغلاقها في فترة بسيطة جدًّا”.

روابط ذات صلة

«مستشفى القويعية» فيديو نقل مصابين بفيروس «كورونا» في المحافظة غير صحيح

«مستشفى القويعية» فيديو نقل مصابين بفيروس «كورونا» في المحافظة غير صحيح
إيطاليا تسجل اليوم أدنى عدد يومي من الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين

إيطاليا تسجل اليوم أدنى عدد يومي من الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين
الدكتور السديس : توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج تؤكد قيمة الإنسان لدى القيادة الرشيدة

الدكتور السديس : توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج تؤكد قيمة الإنسان لدى القيادة الرشيدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*