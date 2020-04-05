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القبض على مواطن يتواصل عبر بثٍ مباشر مع فتيات بفحش القول وخدش للحياء

القبض على مواطن يتواصل عبر بثٍ مباشر مع فتيات بفحش القول وخدش للحياء
http://almnatiq.net/?p=850512
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يتواصل عبر بثٍ مباشرٍ مع فتيات بفُحش القول وخدشٍ للحياء؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، وفقاً لإجراءات البحث والتحري المتخذة من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، عن القبض عليه وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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