أمير منطقة الباحة يطلق غداً مبادرة ” سلة الخير “

المناطق_واس

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لمجلس شباب المنطقة، غداً ، مبادرة المجلس ” سلة الخير ” التي تهدف إلى تعزيز روح الترابط والتكافل المجتمعي، ومدّ يد العون للأسر المحتاجة ضمن الشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية .

وأعرب رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران ، عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته وإطلاقه للمبادرة ، مثمناً متابعة سموه لكل ما من شأنه المحافظة على الحياة الكريمة لأهالي المنطقة والحث والتوجيه للعمل على تفعيل الجانب المجتمعي للمجلس والاستمرار في تعزيز الجوانب الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في المنطقة .

وبين أن المجلس أمن السلال الغذائية بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد لسد احتياج الأسر المحتاجة ضمن أهداف اتفاقية التعاون المشتركة ، مؤكداً أنه سيتم العمل على إيصال السلال الغذائية لمستحقيها من خلال لجان الشباب بمحافظات المنطقة وبالتنسيق مع مركز الحسام للأعمال الإنسانية .