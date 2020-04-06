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مكة المكرمة.. القبض على مواطنة أساءت لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية

مكة المكرمة.. القبض على مواطنة أساءت لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية
http://almnatiq.net/?p=850523
المناطق - مكة المكرمة

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه امرأة تسيء لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية ـ بفضلٍ من الله – عن تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافها واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، لإحالتها إلى النيابة العامة.

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