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رئيس وزراء بريطانيا إلى المستشفى بعد “عدم التعافي” من كورونا

رئيس وزراء بريطانيا إلى المستشفى بعد “عدم التعافي” من كورونا
http://almnatiq.net/?p=850525
المناطق - وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، الأحد، أن بوريس جونسون أدخل إلى المستشفى لإجراء فحوص، بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

وقال بيان “بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص.. هذه خطوة احترازية، إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالفيروس”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن قبل أيام إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

وقال بوريس جونسون عبر فيديو على حسابه في موقع تويتر “على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية”.

وأضاف “أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس”.

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